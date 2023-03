Quarts de finale des play-off – Ge/Servette aux portes de l’enfer de la Resega La patinoire de Lugano est l’une des plus hostiles du pays, dès lors que les play-off débutent. Les Aigles s’estiment prêts à souffrir. Ruben Steiger

Les tifosi luganais vont mettre une grosse ambiance ce jeudi soir à la Cornèr Arena. KEYSTONE/TI-PRESS/PABLO GIANINAZZI

Jets d’objets sur la glace à répétition, sifflets assourdissants pendant les power-play adverses et des chants bruyants dès les premières secondes du match. Ce jeudi soir, Ge/Servette s’apprête à vivre un enfer dans l’environnement hostile de la mythique Resega. La patinoire luganaise, appelée officiellement Cornèr Arena depuis 2018 et quelque peu ronronnante durant la saison régulière, se transforme en l’une des plus chaudes du pays dès l’instant où les play-off débutent.