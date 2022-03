Hockey sur glace – GE Servette assure l’essentiel au Tessin Les Aigles ont empoché trois points précieux, mardi soir à Ambri (1-5). La 6e place de National League est désormais à portée de patin. Simon Meier Ambri

Bonne opération pour les Genevois à Ambri. keystone-sda.ch

GE Servette n’a pas exactement brillé, mardi soir en clôture de Carnaval à la Gottardo Arena. Tant pis pour le spectacle, vive le réalisme! Souvent bousculés, parfois distraits, les Genevois sont parvenus à assurer l’essentiel sur le plan mathématique, grâce à une efficacité redoutable. La victoire, décrochée cahin-caha malgré ce que pourrait dire le score (1-5), ne restera pas dans les annales. Mais les trois points récoltés au sud des Alpes constituent un butin suffisamment précieux pour vite oublier la manière.

À la faveur de ce succès, les Aigles ont plus que jamais la 6e place de National League en ligne de mire - Davos n’a plus que 0.02 point d’avance à la moyenne de points par match. Empocher la totalité de l’enjeu s’avérait d’autant plus important que, pendant ce temps-là, les deux autres rivaux des Genevois (Lausanne et Lugano) faisaient eux aussi le plein.

Si elle s’est bien terminée, l’expédition tessinoise des Genevois avait commencé sur des bases peu rassurantes. Le premier coup de semonce (tir sur la transversale d’Isacco Dotti dès la 1re minute) n’a pas réveillé les troupes. Alors Ambri a pris ses aises et profité d’une double bourde pour ouvrir le score. Henrik Tömmernes, auteur d’une relance inconsidérée, et Gauthier Descloux, qui a laissé filer le puck entre ses jambes, se sont alliés pour offrir le 1-0 à Johnny Kneubuehler (9e). Coupables de ne pas avoir su planter le deuxième, les Biancoblu ont été punis par une égalisation jolie mais tombée de nulle part, sur un tir de Roger Karrer dévié par Deniss Smirnovs en supériorité numérique (15e).

Pénalité bienvenue

Très bien payé après un tiers, Genève a profité d’une nouvelle pénalité tessinoise pour prendre l’avantage sur une réussite concoctée - à cinq contre quatre - par les deux champions olympiques finlandais, Sami Vatanen et Valtteri Filppula. Les Aigles ont ensuite plus ou moins contrôlé les débats au cours d’une deuxième période hachée. Puis, poursuivant la leçon d’opportunisme, Tanner Richard, bien lancé en profondeur par Arnaud Riat, est allé battre le nouveau gardien finnois d’Ambri, Janne Juvonen (36e).

Histoire de ne pas laisser le sort changer d’humeur, les joueurs de Jan Cadieux ont eu l’excellente idée de planter le clou dès l’entame de l’ultime tiers-temps. Valtteri Filppula s’est cette fois-ci associé à Joël Vermin pour trouver la faille. La suite n’allait être que remplissage (si l’on excepte le goal final de Vermin dans la cage vide à la 56e), entre des Tessinois désormais éliminés de la course aux pré-play-off, et des Genevois déjà concentrés sur la suite des opérations. Ce sera pour vendredi à Porrentruy contre Ajoie, avant la réception de Zoug samedi aux Vernets.

Ambri - Genève-Servette 2-1 (1-1 0-2 0-2) Afficher plus Gottardo Arena, 5287 spectateurs. Arbitres: MM. Lemelin, Borga, Fuchs et Wolf. Buts: 9e Kneubuehler (Bürgler) 1-0, 15e Smirnovs (Karrer, Pouliot/5c4) 1-1, 23e Filppula (Vatanen/5c4) 1-2, 36e Richard (Riat, Maurer) 1-3, 41e Filppula (Vermin) 1-4, 56e Vermin (Tömmernes, Winnik/cage vide) 1-5. Ambri: Juvonen; Fora, I. Dotti; Hietanen, Burren; Fischer, Pezzullo; Z. Dotti; Bürgler, Heim, Kneubuehler; Conacher, Grassi, McMillan; Trisconi, Kostner, Bianchi; Pestoni, De Luca, Zwerger; Neuenschwander. Entraîneur: Luca Cereda. GE Servette: Descloux; Karrer, Tömmernes; Vatanen, Maurer; Jacquemet, LeCoultre; Völlmin; Rod, Richard, Vermin; Jooris, Filppula, Winnik; Moy, Pouliot, Smirnovs; Antonietti, Berthon, Riat; Vouillamoz. Entraîneur: Jan Cadieux. Pénalités: 7 x 2’ contre Ambri, 6 x 2’ contre GE Servette. Notes: Ambri sans Conz, Hächler, Dufey ni Regin. GE Servette privé de Patry, Miranda (blessés) et Mercier (surnuméraire).

Simon Meier a débuté sa carrière de journaliste sportif en 2000 au journal Le Temps avant d'en devenir le responsable de la rubrique. En 2013, il a rejoint la rédaction sportive du Matin et du Matin dimanche puis à intégré celle de Sport-Center pour les différents titres de Tamedia et 20 minutes. Plus d'infos

