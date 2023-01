Hockey – GE Servette aligne un cinquième succès consécutif Les Aigles n’ont pas brillé, mais ils ont fini par prendre le meilleur sur Kloten (3-1), samedi soir aux Vernets. Simon Meier Genève

Les Genevois font la fête. BASTIEN GALLAY / GALLAYPHOTO

GE Servette a peiné, souffert, transpiré. Mais GE Servette a fini par venir à bout de Kloten (3-1), samedi soir aux Vernets, alignant ainsi son cinquième succès consécutif. Plaisante d’un point de vue purement comptable, la soirée aura laissé les amateurs de panache et d’étincelles sur leur faim.

Comme souvent, GE Servette a d’entrée de jeu empoigné les affaires courantes - et son adversaire avec. Comme souvent, le leader de National League a concrétisé sa domination, en l’occurrence en exploitant les deux jeux de puissance dont il a bénéficié lors de la première période (goals de Vincent Praplan à la 11e, puis de Teemu Hartikainen à la 18e). Et comme souvent, alors que le chemin semblait se dessiner sans embûche face à un adversaire qui avait deux derbies zurichois perdus dans les jambes (mercredi et vendredi), les joueurs de Jan Cadieux se sont inventé une voie compliquée.

Cueilli à froid dès la reprise (2-1 par Miro Aaltonen à la 21e), alors que les Aviateurs évoluaient avec un homme de plus, Genève a tout simplement omis de jouer le deuxième tiers-temps. En panne d’inspiration et peut-être même d’envie, les Grenat ont toutefois eu le mérite de conserver leur avantage. Ils auraient pu s’offrir une marge de confort supplémentaire lors de l’ultime période, mais ni Valtteri Filppula (47e), ni Marco Miranda (48e), ni Teemu Hartikainen (49e) n’ont trouvé la faille.

Alors il a fallu peiner, souffrir et transpirer… jusqu’au 3-1 inscrit par Daniel Winnik dans le but vide à trois secondes de la fin. GE Servette venait de signer son cinquième succès consécutif et de conforter sa première place au classement. Sans la manière, mais avec suffisamment de sérieux.



GE Servette - Kloten 3-1 (2-0 0-1 1-0)

Les Vernets, 6505 spectateurs.

Arbitres: MM. Stolc, Kohlmüller, Stalder, Cattaneo et Meussy.

Buts: 11e Praplan (Rod/5 c 4) 1-0, 18e Hartikainen (Omark/5 c 4) 2-0, 21e Aaltonen (Ruotsalainen, Ang/5 c 4) 2-1, 60e Winnik (cage vide) 3-1.

Genève: Mayer; Jacquemet, Tömmernes; Chanton, Auvitu; Karrer, Maurer; Smons; Praplan, Filppula, Winnik; Miranda, Richard, Rod; Hartikainen, Jooris, Omark; Smirnovs, Pouliot, Bertaggia; Cavalleri. Entraîneur: Jan Cadieux.

Kloten: Zurkirchen; Reinbacher, Ekestahl-Jonsson; Capaul, Peltonen; Nodari, Steiner; Kindschi; Faille, Aaltonen, Loosli; Ang, Ruotsalainene, Meyer; Simic, Lindemann, Schreiber; Obrist, Ness, Derungs. Entraîneur: Jeff Tomlinson.

Pénalités: 5 x 2’ contre GE Servette; 7 x 2’ contre Kloten.

Notes: GE Servette sans Descloux, Vatanen, Antonietti ni Le Coultre (blessés). Kloten privé de Marchon, Altorfer, Kellenberger, Bougro, Riesen et Schmalz (blessés).



Simon Meier a débuté sa carrière de journaliste sportif en 2000 au journal Le Temps avant d'en devenir le responsable de la rubrique. En 2013, il a rejoint la rédaction sportive du Matin et du Matin dimanche puis à intégré celle de Sport-Center pour les différents titres de Tamedia et 20 minutes. Plus d'infos

