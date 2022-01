Une série positive à prolonger – Ge/Servette a une ambition: maintenir le cap

Jan Cadieux et son équipe, qui tournent à plus de deux points par match depuis un mois, ont l’occasion de confirmer la tendance, vendredi soir contre Langnau.

Jan Cadieux et ses joueurs ont visiblement donné un sens à leur saison. Il ne reste plus qu’à suivre la direction indiquée.

Une séance menée dans l’huile de coude et la bonne humeur, une infirmerie qui n’en finit plus de se vider, des résultats qui suivent. Si Jan Cadieux n’était pas entraîneur, il serait parfaitement détendu avant la réception de Langnau, vendredi soir aux Vernets. Ge/Servette, qui a empoché 24 points en onze sorties depuis qu’il en a repris les rênes, va bien. Mais parce qu’on est «toujours jugé sur le dernier match», le technicien ne s’emballe pas.

«Il y a des choses positives, on voit que tout le travail investi est en train de porter ses fruits. Mais nous devons rester alertes et concentrés, prévient-il. Oui, ça se passe bien depuis un mois. Mais pour avoir du succès dans la durée, il faut garder les pieds sur terre, rester humble et continuer à travailler.»