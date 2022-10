Hockey sur glace – GE Servette a tout de suite remis la marche avant Les Aigles ont vite oublié leur déconvenue bernoise de la veille pour balayer Kloten (5-0), samedi soir aux Vernets. Simon Meier

Les Genevois se sont vite ressaisis après leur défaite dans la capitale. Bastien Gallay

GE Servette n’aura pas mis trop de temps à se remettre dans le bon sens de la marche. Les Aigles, frustrés de voir leur série de huit victoires s’achever la veille à Berne (6-5 ap), n’ont fait qu’une bouchée de Kloten samedi soir aux Vernets (5-0). Face à un adversaire émoussé et trop tendre, les joueurs de Jan Cadieux ont ainsi signé leur plus large victoire de la saison et conforté leur place de leader de National League.

Le suspense avait déjà pris congé après un tiers-temps. En trois coups de cuillère à pot, dont le très joli solo de Pouliot sur le 2-0 de la 13e, les Genevois, décidés à ne pas laisser respirer les Aviateurs, avaient classé l’affaire. Il ne restait «plus qu’à» honorer le métier, faire plaisir aux près de 6000 spectateurs et, pourquoi pas, fêter le premier blanchissage de l’exercice.

Pouliot en remet une couche

Tous les objectifs ont été remplis. Pouliot a remis une couche dès l’entame de la deuxième période, provoquant le remplacement du gardien zurichois Metsola par Zurkirchen. Puis Hartikainen a enfilé un joyau de précision et de soudaineté pour faire bonne mesure (29e). La deuxième partie du match, forcément, s’apparentait à une forme de remplissage.

Kloten, qui avait perdu autant d’hommes (trois) que gagné de points la veille en battant Langnau, n’en pouvait plus. Et Genève n’en voulait plus beaucoup. Les Grenat auraient pu saler l’addition avec un peu plus d’appétit ou d’adresse. Ils ne l’ont pas fait, par charité ou par sens de l’économie. Cela n’a pas empêché le public des Vernets de célébrer son équipe, qui promènera son costume de leader du championnat mardi à Rapperswil, face à un tout autre type d’opposition.

Ge/Servette - Kloten 5-0 (3-0 2-0-1 0-0) Afficher plus Les Vernets, 5896 spectateurs. Arbitres: MM. Hebeisen, Kohlmüller, Steenstra et Duc.Buts: 8e Winnik 1-0, 13e Pouliot 2-0, 19e Bertaggia (Winnik, Filppula) 3-0, 22e Pouliot (Rod) 4-0, 29e Hartikainen (Omark, Tömmernes) 5-0. Genève-Servette: Mayer; Jacquemet, Tömmernes; Karrer, Maurer; Völlmin, Le Coultre; Chanton; Bertaggia, Filppula, Winnik; Praplan, Pouliot, Rod; Hartikainen, Jooris, Omark; Antonietti, Richard, Derungs; Smirnovs. Entraîneur: Cadieux. Kloten: Metsola: Reinbacher, Ekestahl-Jonsson; Capaul, Kindschi; Nodari, Randegger; Deussen, Altorfer; Ruotsalainen, Aaltonen, Schreiber; Ang, Faille, Marchon; Simic, Lindemann, Spiller; Bougro, Ness, Loosli. Entraîneur: Tomlinson. Pénalités: 4 x 2’ contre GE Servette; 3x 2’ contre Ge/Servette. Notes: Ge/Servette sans Vatanen, Miranda, Cavalleri (blessés), Berthon (surnuméraire) ni Smons (La Chaux-de-Fonds). Kloten privé d’Obrist, Kellenberger, Peltonen, Meyer, Schmaltz, Steiner (blessés) et Dostoinov (surnuméraire).

Simon Meier a débuté sa carrière de journaliste sportif en 2000 au journal Le Temps avant d'en devenir le responsable de la rubrique. En 2013, il a rejoint la rédaction sportive du Matin et du Matin dimanche puis à intégré celle de Sport-Center pour les différents titres de Tamedia et 20 minutes. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.