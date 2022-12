Hockey sur glace – GE Servette a peut-être perdu plus qu’un match Les Aigles se sont inclinés face à Langnau (1-4) et ils ont terminé la rencontre sans Hartikainen et Smirnovs, touchés lors de la deuxième période. Ruben Steiger Genève

Il y a des soirées où rien ne se déroule comme prévu et Genève-Servette l’a vécu à ses dépens jeudi. Deux jours après un succès acquis dans la douleur à Rapperswil, le GSHC a subi la loi de Langnau (1-4). Les Aigles ont aussi perdu Hartikainen, touché à la main sur un tir de Tömmernes, et Smirnovs sur blessure.

Dès les prémices de cette partie, on a senti que les Aigles manquaient d’énergie. Pas aussi tranchants que d’habitude, ils ont eu beaucoup de difficulté à mettre hors de position la défense emmentaloise. Surtout, ils ont commis plusieurs erreurs. C’est d’ailleurs sur l’une d’elles, une relance ratée de Tömmernes, que Pesonen a pu ouvrir le score (16e). Cette réussite a eu le don de créer un léger réveil dans les rangs grenat, qui ont eu ensuite deux occasions d’égaliser par Bertaggia et Jacquemet. Celui-ci n’a cependant pas été suivi. Les hommes de Cadieux ont à nouveau semblé manquer cruellement d’énergie et ont concédé un deuxième goal, sur un exploit personnel de Pesonen (25e).

Un but qui fait mal

Tout aurait pu changer à la 34e, lorsque Cadonau a écopé d’une méconduite pour le match en raison d’une vilaine charge sur Smirnovs, qui n’est plus réapparu sur la glace. Le GSHC n’a pas su profiter de la situation. Pire, il a même encaissé un but à la suite d’une nouvelle approximation individuelle.

La réduction du score de Jooris en jeu de puissance n’a rien changé, GE Servette n’y était pas et subit ainsi sa dixième défaite de l’exercice. Le leader de National League se déplace vendredi à Fribourg pour se relancer.

GE Servette - Langnau 1-4 (0-1 0-2 1-1) Afficher plus Les Vernets, 6325 spectateurs. Arbitres: MM. Piechaczek (ALL), Mollard, Burgy, Stalder Buts: 16e Pesonen 0-1, 25e Pesonen (Sturny) 0-2, 37e Schmutz (Diem/4c5!) 0-3, 46e Jooris (Omark/5c4) 1-3, 58e Pesonen (cage vide) 1-4. GE Servette: Mayer; Jacquemet, Tömmernes; Karrer, Maurer; Völlmin, Le Coultre; Smons; Miranda, Filppula, Winnik; Praplan, Richard, Rod; Hartikainen, Pouliot, Omark; Antonietti, Jooris, Bertaggia; Smirnovs. Entraîneur: Cadieux. Langnau: Boltshauser; Lepistö, Erni; Saarijärvi, Grossniklaus; Guggenheim, Zryd; Cadonau; Lapinskis, Michaelis, Pesonen; Rohrbach, Schmutz, Saarela; Weibel, Diem, Douay; Berger, Neuenschwander, Sturny; Salzgeber. Entraîneur: Paterlini. Pénalités: 5 x 2’ contre GE Servette; 4 x 2’ contre Langnau + 1x 5’ Cadonau. Notes: GE Servette sans Vatanen (blessé), Cavalleri (surnuméraire), Chanton, ni Berthon (Swiss League). Langnau sans Schilt, Eakin (blessés), Aeschbach, Huguenin, Aeschlimann, ni Petrini (Swiss League). GE Servette sans gardien de 57’ à 57’10’’.

