Hockey – GE Servette a fait exploser Lugano en dix minutes Les Aigles ont battu Lugano 7-3 grâce à un deuxième tiers-temps de feu. Revanche ce vendredi soir. Grégory Beaud, Genève

Les difficultés de Niklas Schlegel. Urs Lindt/freshfocus

Genevois et Tessinois ont livré un match un peu fou pour leur premier affrontement en deux jours. Au terme d’une soirée portes ouvertes, ce sont finalement les hommes de Patrick Emond qui se sont imposés grâce, notamment, à un excellent Damien Riat. L’ailier, auteur de deux buts (1-1 et 4-2) a constamment pesé sur la défense luganaise et aurait même pu se faire l’auteur d’un triplé avec un peu de réussite.

Peu après le 4-2 de Riat, Serge Pelletier a rappelé son gardien Niklas Schlegel pour envoyer son suppléant Davide Fadani devant le filet. Le jeune portier a vécu une suite de soirée compliquée puisqu’il a encore capitulé à trois reprises face aux incessants assauts des Aigles au coeur d'une défense luganaise totalement dépassée.

Dans cette saison particulière, les deux équipes se rencontreront à nouveau ce vendredi soir pour la revanche. Contrairement à une habituelle double confrontation, cette deuxième manche ne se déroulera pas au Tessin, mais toujours aux Vernets. Avec une nouvelle soirée riche en buts?

Dans l’autre partie de la soirée, les Zurichois avaient cru avoir fait le plus dur, grâce à un but de Dominik Diem, inscrit tôt dans la partie (6e) face à Ambri-Piotta (2-1 ap), avant de faire le dos rond, notamment lors de cinq pénalités concédées entre le 1er et le 2e tiers-temps. C’était sans compter sur la résilience léventine. Les Tessinois ont égalisé par Nättinen à la 51e, avant d’arracher le point de bonus sur un envoi de Fora, après 4’17 dans le temps supplémentaire. RCA

Genève-Servette - Lugano 7-3 (1-2 4-1 2-0)

Les Vernets, huis clos. Arbitres: Müller, Di Pietro; Schlegel et Brugy.

Buts: 5e Suri (Lajunen) 0-1. 10e Riat (Winnik, Tömmernes) 1-1. 19e Boedker (Arcobello, Bertaggia) 1-2. 21e Le Coultre (Winnik) 2-2. 22e Tömmernes (Vermin) 3-2. 30e Riat (Le Coultre, Richard/à 5 c 4) 4-2. 32e Miranda (Vermin, Fehr/à 5 c 4) 5-2. 34e Lajunen (Herburger/à 5 c 4) 5-3. 46e Richard (Vermin, Rod) 6-3. 48e Rod 7-3.

Genève-Servette: Descloux; Jacquemet, Tömmernes; Karrer, Le Coultre; Mercier, Maurer; Völlmin; Omark, Winnik, D.Riat; Rod, Richard, Vermin; Moy, Fehr, Patry; Berthon, Smirnovs, Miranda; Fritsche. Entraîneur: Emond.

Lugano: Schlegel (31e Fadani); Heed, Riva; Loeffel, Wellinger; Nodari, Wolf; Chiesa; Bodker, Arcobello, Bertaggia; Walker, Lajunen, Suri; Bürgler, Herburger, Fazzini; Lammer, Sannitz, Morini; Romanenghi. Entraîneur: Pelletier.

Notes: Genève-Servette sans Guebey, Kast, A.Riat ni Smons (surnuméraires). Lugano sans Zurkirchen, Matewa (blessés), Traber (surnuméraire), Antonietti ni Manger (équipe ferme). Tir sur les montants: Suri (5e), Rod (12e) et Riat (34e). Temps mort: Lugano (22e). But annulé: Fehr (obstruction sur le gardien). Pénalités: 1 x 2 ‘ contre Genève-Servette, 3 x 2’ contre Lugano.