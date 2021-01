Hockey sur glace – Ge/Servette a fait étalage de son potentiel offensif Ge/Servette a fait la différence en marquant quatre fois en deuxième période lors de sa victoire 7-3 contre Lugano. Revanche vendredi, encore aux Vernets. Cyrill Pasche, Genève

Daniel Winnik (trois assists) et Damien Riat (deux buts) ont joué un rôle décisif lors de la victoire 7-3 du GSHC contre Lugano jeudi. Eric-Lafargue

Les Washington Capitals, en choisissant de laisser Damien Riat s’épanouir encore quelque temps à Genève au lieu de le convoquer pour le camp d’entraînement d’avant-saison de l’équipe de NHL, ont rendu un précieux service au GSHC. L’attaquant international, réintégré au sein de la première triplette d’attaque aux côtés de Linus Omark et Daniel Winnik en cours de match à Rapperswil samedi passé, a permis aux Aigles d’éviter le piège contre le HC Lugano jeudi soir aux Vernets.

Riat n’a eu qu’à poser sa canne sur la glace pour rediriger une offrande de Winnik au fond des filets (10e, 1-1). Un but tout simple, facile, inscrit en deux temps trois mouvements, qui a trouvé son origine dans l’impeccable lecture du jeu de Henrik Tömmernes en zone neutre (interception d’une passe transversale d’Alessio Bertaggia). Un but tombé surtout au bon moment, alors que les Aigles, menés 0-1, pataugeaient depuis une dizaine de minutes. «Ce but nous a remis les idées en place et nous a redonné des impulsions», note Daniel Winnik (trois assists), omniprésent et décisif en début de rencontre. «Lugano nous a mis sous pression en début de partie, mais nous avons réagi. Il y avait une bonne dynamique dans notre bloc et de bons automatismes avec Damien», apprécie l’attaquant canadien du GSHC.