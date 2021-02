Les Aigles battus par Davos – Ge/Servette a été puni pour son arrogance Les Genevois, qui menaient 2 à 0 après un tiers, ont cru le match plié face à un adversaire privé de huit joueurs, dont ses deux buteurs. Intolérable. Christian Maillard

Frehner qui rigole du joli coup que vient de réussir Davos, Descloux, Omark et Le Coultre un peu moins, Les Grisons ont puni la suffisance des Servettiens. ERIC LAFARGUE

S’il y avait eu du public ce mardi aux Vernets, les fans, fâchés, n’auraient pas du tout aimé ce qu’on a vu et ils auraient sifflé à juste titre des joueurs suffisants, arrogants, indignes de professionnels qui jouent la tête du classement. «Certains joueurs se croient au Club Med!» a-t-on entendu. Juste avant le troisième tiers, certains privilégiés, des dirigeants, autorisés à venir à la patinoire, étaient eux aussi désabusés, autant dépités que vous devant votre poste de télévision.

Davos avait débarqué à Genève avec huit blessés dont leur première ligne de parade en moins, Andres Ambühl et Enzo Corvi, 70 points au compteur cette saison à eux deux, étaient malades. Comme dimanche à Berne, où il aurait suffi d’un peu plus de concentration pour se qualifier pour la finale de Coupe de Suisse, les Grenat ont cru à 2-0 que l’affaire était dans le sac. Que ces deux réussites signées Noah Rod (4e) et Henrik Tömmernes (18e) allaient suffire à leur bonheur et qu’ils pouvaient arrêter de jouer. Grave erreur! Mais comment Genève-Servette a-t-il pu tomber aussi bas?

Alors que sur le Vidéotron de la patinoire Tanner Richard demandait sur l’écran géant un hamburger, clamant qu’il avait encore faim, les Genevois se sont affalés sur leur canapé, comme pour mieux digérer et laisser jouer des Davosiens, lesquels ont profité de cette suffisance des Genevois pour s’offrir un festin avec Marc Wieser (deux fois), Ullstöm et Stoop qui, eux, ont montré du caractère. Il n’y a que Daniel Winnik et Eric Fehr qui ont joué sur leur valeur, voire Henrik Tömmernes, mais cela n’a pas suffi pour sortir du néant. Les Genevois n’avaient pas le droit de se comporter ainsi et ils ont été punis…

«On a livré un bon premier tiers, mais si on ne veut pas jouer 60 minutes c’est ce qui arrive», pestait Patrick Emond à l’heure de l’interview, contenant une grosse colère. Le coach avait pourtant prévenu ses hommes qu’un tel relâchement serait rédhibitoire, qu’il ne fallait pas se jeter dans la gueule du loup. «Les gars ont cru que le match était joué après un tiers et là c’est encore une leçon qu’on n’a pas retenue.» Comme dimanche à Berne, trop de Servettiens ont manqué de gnaque devant la cage et de respect à un adversaire qui a fait preuve de caractère. Sauront-ils réagir ce vendredi, cette fois-ci à Davos? S’ils ont de l’orgueil…