Le GSHC gagne à Porrentruy – Ge/Servette a dû rester sur ses gardes contre la lanterne rouge Marc-Antoine Pouliot, deux buts, et le gardien Gauthier Descloux sont sortis du lot dimanche lors de la victoire du GSHC à Porrentruy contre le HC Ajoie (1-4). Après deux défaites de rang, les Aigles ont renoué avec la victoire. Cyrill Pasche Porrentruy

Malgré les 39 points qui séparent le leader, Genève-Servette, et la lanterne rouge, les Jurassiens ont donné du fil à retordre aux joueurs de Jan Cadieux. Le GSHC a pu compter sur le gardien Gauthier Descloux, excellent face au HC Ajoie dimanche. KEYSTONE/Georgios Kefalas

On ne sait jamais ce qui peut arriver avec ce genre d’affiche déséquilibrée, tant sur le papier que sur la glace. D’un côté, une équipe qui se balade en tête du classement de National League depuis le début de la saison sans être réellement bousculée par quiconque pour l’instant et qui peut, de temps à autre, se permettre l’une ou l’autre sortie de piste. De l’autre, une lanterne rouge qui empile les défaites mais qui garde encore la foi. Et continue à se battre avec l’énergie du désespoir.