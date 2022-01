Des Aigles en manque de réussite – Ge/Servette a concédé une défaite frustrante dans la capitale Sans Henrik Tömmernes, les Aigles se sont inclinés 3-1 à Berne mardi soir. Les Aigles ont pourtant tiré au but à 49 reprises. Cyrill Pasche

Le CP Berne, battu huit fois de suite en championnat, a renoué avec la victoire. Ge/Servette a dominé mais a manqué de réussite. KEYSTONE

La journée avait déjà débuté par une mauvaise nouvelle: Henrik Tömmernes ne serait pas de la partie en soirée à Berne. Annoncé malade (tout comme Arnaud Riat et Eliot Berthon), le Suédois a laissé un vide prévisible quelques heures plus tard sur la glace de la capitale. Comme lorsque les Aigles, alors menés 2-0 suite à des buts de Thierry Bader (en infériorité suite à une boulette de Roger Karrer à la ligne bleue offensive) et de Vincent Praplan à cinq contre quatre, ont gaspillé 78 secondes en double avantage numérique (40e) sans parvenir à débloquer leur compteur. Pour le CP Berne, qui campait sur huit défaites consécutives, l’absence de Tömmernes ne pouvait décidément pas mieux tomber.