Fin d’une discrimination – Gays et hétéros enfin égaux pour donner leur sang Dès le 1er novembre, seuls les comportements sexuels à risque seront déterminants pour les critères d’éligibilité. Combien de donneurs en plus? Simone Honegger

Les hommes homosexuels étaient systématiquement exclus de la liste des donneurs de sang dès les premières années de la crise du VIH dans les années 80 et jusqu’en 2017. KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

«Pendant des années, notre sang était indésirable. Cela prendra du temps pour renouer la confiance, et il faudra d’abord mener une offensive de charme. Mais je suis très heureux que nous puissions enfin aider et sauver des vies!» C’est avec ce communiqué de presse que Roman Heggli, secrétaire général de Pink Cross, l’organisation faîtière des hommes gays et bisexuels en Suisse, a accueilli la nouvelle. En début de semaine, Swissmedic a annoncé la fin de l’exclusion de ces deux catégories de personnes du don du sang. L’autorité suisse de surveillance des médicaments a donné son feu vert à la revendication de l’institution Transfusion CRS Suisse, suivant une tendance internationale.

Dès le 1er novembre, les hommes en Suisse ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes (HSH) ne devront plus respecter une abstinence de douze mois après leur dernier rapport sexuel pour pouvoir donner leur sang. C’est ce qu’exigeaient les critères d’aptitude depuis 2017, date à laquelle ces derniers avaient connu un premier assouplissement. Avant cela, les HSH étaient systématiquement exclus de la liste des donneurs. Cela remonte aux premières années de la crise du VIH dans les années 80, lorsque les chercheurs ont découvert que le virus de l’immunodéficience humaine pouvait être transmis par le sang.

«Pendant des années, notre sang était indésirable. Cela prendra du temps pour renouer la confiance.» Roman Heggli, secrétaire général de Pink Cross

Dorénavant, les HSH comme les hétérosexuels respecteront un délai de suspension de quatre mois après le dernier rapport sexuel avec une ou un nouveau partenaire. Le délai sera de douze mois en cas de rapports avec plus de deux partenaires au cours des quatre derniers mois.

«Les critères se basent enfin sur des fondements scientifiques et non sur des a priori, se réjouit David Raedler, membre du comité Pink Cross et député Vert vaudois. Ce sont les comportements sexuels à risques qui sont pris en compte et non plus l’orientation sexuelle.» L’élu compte bien dorénavant participer à l’effort commun. «J’ai un ami qui est hémophile et qui doit régulièrement recourir à des transfusions sanguines. Je suis donc conscient du stress que cela engendre de devoir dépendre de ces dons.»

Manque de sang

S’il est impossible de chiffrer le nombre des nouveaux donneurs potentiels, les besoins en sang, eux, sont connus. «Pour la Suisse, il faudrait au moins mille dons par jour pour couvrir les besoins et 100 à l’échelon vaudois, détaille Joëlle Vuignier, directrice de Transfusion interrégionale CRS. En terre vaudoise depuis le début de l’année, il manque entre 2 à 3 dons quotidiennement.» Mais pas de quoi inquiéter la responsable, qui assure que le stock du moment est suffisant malgré les nombreux donneurs en vacances. «Notre défi à court terme sera tout de même d’assurer cette réserve jusqu’à la fin de l’été. La durée de vie d’une poche de sang est de quarante-deux jours.»

Malgré la fin des délais de contre-indication pour les HSH, personne ne croit à une subite affluence dans les centres de transfusion sanguine. «Mais cela aura tout de même un impact très concret, pense David Raedler. Un seul don peut potentiellement sauver trois vies.» Sur son site, le CHUV rappelle pour sa part que «80% de la population aura besoin de sang une fois dans son existence» lors d’accident, opération ou encore cancer.

«Les critères se basent enfin sur des fondements scientifiques et non sur des a priori.» David Raedler, membre du comité Pink Cross et député Vert vaudois

Faut-il dès lors cibler les HSH avec une campagne spécialement conçue pour eux? «Ce n’est pas forcément dans nos habitudes de s’adresser uniquement à une catégorie de personnes, mais pourquoi pas, répond Bernhard Wegmüller, directeur de l’organisation faîtière Transfusion CRS Suisse. Ce n’est pas exclu que l’on imagine une opération commune avec Pink Cross.»

Pour rappel, pour donner son sang, il faut être en bonne santé, âgé de 18 à 60 ans pour les nouveaux donneurs (jusqu’à 75 ans pour les donneurs réguliers) et peser au minimum 50 kg. Parmi les critères d’exclusion qui, eux, ne sont pas près de changer, il y a notamment le fait d’enfanter (durant la grossesse et jusqu’à un an après la naissance), d’avoir effectué un tatouage ou piercing dans les quatre mois ainsi que la prise de drogues ou de certains médicaments.

Simone Honegger a rejoint la rubrique vaudoise depuis août 2021. Auparavant, elle a travaillé à la radio LFM et passé quatre ans à Berne à couvrir la politique fédérale pour les radios régionales romandes. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.