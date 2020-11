Covid-19 – Gavi Alliance au cœur de la bataille pour le vaccin L’organisation basée à Genève est à la manœuvre pour faire du futur traitement un bien public mondial accessible à tous dès 2021. Alain Jourdan

Gavi Alliance a permis, par le passé, l’éradication de maladies infectieuses en finançant des campagnes de vaccination à grande échelle dans plusieurs pays africains.

La bataille contre la pandémie de Covid-19 se joue à Genève. Dans le sillage de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) qui aide les États à dresser un cordon sanitaire pour protéger leurs populations, Gavi Alliance met tout en œuvre pour que le ou les vaccins bientôt disponibles soient accessibles à tous. L’organisation codirige Covax, le dispositif d’achat et de répartition des vaccins créé pour assurer que ces derniers ne seront pas seulement réservés aux pays riches. «Nous continuons à faire avancer les négociations avec un certain nombre de fabricants qui partagent notre vision d’une distribution juste et équitable des vaccins», assure Seth Berkley, directeur exécutif de Gavi Alliance.