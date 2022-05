Bénéfices de la BNS – Gauche et syndicats lancent une initiative pour renflouer l’AVS Les initiants veulent renflouer le premier pilier grâce aux bénéfices de la Banque nationale suisse au lieu de baisser les rentes et de faire travailler les femmes plus longtemps.

Mattea Meyer, coprésidente du Parti socialiste, Pierre-Yves Maillard, président de l’Union syndicale suisse et Daniel Lampart, économiste en chef et premier secrétaire de l’Union syndicale suisse, ont lancé ce mardi à Berne l’initiative «Renforcer l’AVS grâce aux bénéfices de la Banque nationale». KEYSTONE/Peter Klaunzer

Les rentes sont sous pression. La gauche et les syndicats ont donc lancé une initiative pour renforcer l’AVS. Ils veulent renflouer le premier pilier grâce aux bénéfices de la Banque nationale suisse (BNS). Les initiants ont jusqu’au 24 novembre 2023 pour récolter les 100’000 signatures nécessaires.

Les rentes AVS ne suivent pas le coût de la vie. Et les rentes LPP sont en chute libre, relèvent-ils. Les personnes qui partent à la retraite ou sont sur le point de le faire touchent déjà nettement moins que les générations précédentes. Elles se retrouvent ainsi avec toujours moins pour vivre.

Au lieu de baisser les rentes et de faire travailler les femmes plus longtemps, il faut renforcer le premier pilier, aux yeux de la gauche et des syndicats. Ensemble, ils ont lancé mardi l'initiative «Renforcer l'AVS grâce aux bénéfices de la Banque nationale», aussi appelée initiative sur la BNS. La BNS a amassé des milliards de francs de bénéfices ces dernières années, expliquent-ils. La réserve pour distributions futures demeure à un niveau historique. Malgré les pertes essuyées par la banque au premier trimestre, elle devrait s'élever à plus de 60 milliards de francs fin 2022. Un chiffre qui pourrait encore évoluer dans un sens comme dans l'autre au fil de l'année.

La gauche et les syndicats estiment que la BNS pourrait verser entre 2 et 4 milliards de francs par an à l’AVS. KEYSTONE/Gaetan Bally

Cet argent doit de toute façon bénéficier à la population. Avec l’AVS, tout le monde en profite, pointent les initiants. Une distribution en faveur de l’AVS se justifie en outre parce que les taux d’intérêt négatifs de la BNS ont eu des effets négatifs pour la prévoyance vieillesse dans le deuxième pilier. De 2015 à 2021, la BNS a engrangé 11,3 milliards de francs grâce à eux.

«Si l’AVS touchait en plus une part des bénéfices de la BNS, on pourrait financer des hausses des rentes.» Daniel Lampart, premier secrétaire de l’Union syndicale suisse

Concrètement, le texte demande qu’en cas de bénéfices et de réserve pour distributions élevés, une part soit versée à l’AVS. Si l’une de ces deux conditions n’est pas remplie, le premier pilier ne reçoit rien. La totalité des recettes provenant des intérêts négatifs devra par ailleurs être versée en une fois au fond AVS.

Rien que les recettes des taux négatifs permettront d’assurer le financement de l’AVS pour les dix prochaines années, a expliqué le premier secrétaire de l’Union syndicale suisse (USS) Daniel Lampart. «Si l’AVS touchait en plus une part des bénéfices de la BNS, on pourrait financer des hausses des rentes.»

Daniel Lampart ce mardi à Berne. KEYSTONE/Peter Klaunzer

L’indépendance de la BNS en matière de politique monétaire sera garantie. Le texte ne touchera ni à la politique de provisionnement, ni aux distributions de bénéfices aux Cantons. Actuellement, Cantons et Confédération touchent 6 milliards de francs par an.

Les initiants estiment le potentiel de distribution de la BNS entre 8 et 10 milliards de francs par an. Une fois déduits les 6 milliards pour les Cantons et la Confédération, il resterait de 2 à 4 milliards par an pour l’AVS.

ATS

