Samedi, le PS et les Verts choisiront leurs candidats au Conseil d’État. Désireux de partir uni avec les Verts, représentés par Antonio Hodgers et Fabienne Fischer, le plus tôt possible, le PS va devoir sacrifier une des trois personnes en lice pour l’Exécutif. Qui choisir? Thierry Apothéloz ne faisant pas l’objet de critiques particulières, le choix devrait se faire entre la conseillère administrative d’Onex Carole-Anne Kast et la députée Caroline Marti. Les militants se détermineront en fonction de l’expérience et des personnalités supposées des candidates. En fonction également de la nécessité ressentie ou pas de compenser la grande discrétion du ministre PS sortant en lui adjoignant une figure forte. À ce tarif, qui tirera son épingle du jeu? On verra bien.

Abo Politique cantonale genevoise Duel féminin au PS pour le Conseil d’État Si tout se déroule comme prévu par les intéressés, le PS et les Verts pourront alors commencer leur campagne. Partant tôt, le camp rose-vert, qui sera peut-être un jour, qui sait, rejoint par un représentant de la gauche de la gauche, aura beaucoup de temps pour labourer le terrain préélectoral. Et il en aura bien besoin! Car l’an prochain, son éventuel succès sera lié à l’union ou à la division de ses adversaires, mais aussi et surtout aux réponses qu’il apportera aux impasses fondamentales du moment.

Lesquelles? Par exemple celles mises en exergue lors des votations et polémiques récentes, qu’elles portent sur le logement, la mobilité urbaine, le Cycle d’orientation, la nécessité d’avoir un service public souple, mais cadré (Mancy), etc. Le tout sur fond de vieillissement de la population, de révolution numérique et alors que la conjoncture économique semble se retourner… Si elle veut gagner, la gauche a du pain sur la planche et des réponses concrètes à apporter. Elle est attendue au tournant.

Marc Bretton est journaliste à la Tribune de Genève. Il a travaillé au sein de la rubrique nationale et suit les questions politiques et économiques pour la rubrique genevoise depuis 2004. Plus d'infos @BrettonMarc

