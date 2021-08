Lettre du jour – Gare routière: la honte absolue Opinion Courrier des lecteurs

LAURENT GUIRAUD

Aïre, 20 août

Je félicite l’auteur de l’article paru le 19 août sous le titre «La gare routière fête une décennie d’abandon général», le journaliste Thierry Mertenat. Enfin quelqu’un porte ce sujet à la connaissance du public! Ayant passé à plusieurs reprises sur le site, je ressens chaque fois la honte du citoyen genevois devant la décrépitude du lieu et l’absence de commodités.

Le 1er août, traversant le site, je vois des touristes qui débarquent d’un bus, qui tournent autour du bâtiment et me demandent où sont les toilettes… Ne les trouvant pas, et étant moi-même dans le même cas, je me suis rendu au McDonald’s de la rue du Mont-Blanc pour bénéficier de toilettes!

Genève a la réputation d’être une très belle ville avec une quantité d’atouts pour attirer une clientèle internationale. Certes, mais imaginez le sentiment que le touriste lambda peut avoir lorsqu’il débarque du bus à la place Dorcière!

Votre journaliste explique que les autorités ont un projet de rénovation qui semble à bout touchant. J’ai entendu l’argument depuis de nombreuses années. Mais avant que ce projet ne se réalise, il y a urgence à effectuer un aménagement provisoire, avec des toilettes adéquates, pour sauver l’image de Genève.

Heureusement que les télévisions étrangères n’ont pas filmé le site lors du sommet Poutine-Biden!

Lors de voyages à l’étranger, j’ai eu l’occasion de passer dans quelques gares routières où les commodités et les toilettes étaient convenables, et pourtant dans des pays qui n’ont pas a priori la réputation de propreté de Genève.

J’espère que les autorités de la ville, qui prennent par ailleurs des bonnes initiatives pour offrir à la population et aux touristes de passage des animations remarquables, vont aussi s’attaquer à ce problème avant que la photo du lieu délabré de la gare routière de la place Dorcière ne fasse le tour des réseaux sociaux.

Daniel Rochat

