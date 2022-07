Lettre du jour – Gare: des aspects non mentionnés Courrier des lecteurs

LUCIEN FORTUNATI

Soral, 8 juillet

Le récent billet du député Sylvain Thévoz sur le trafic ferroviaire fait reparler de nos CFF. En février dernier, les problèmes d’augmentation de la capacité de la gare de Cornavin semblaient en passe d’être résolus, selon l’éditorial et une double page dans la «Tribune» sous le titre: «Un accord scelle la saga de la gare souterraine». []

Malheureusement, des aspects importants, sinon essentiels et incontournables, n’ont pas été mentionnés. D’abord, aucune mention de la fragilité du réseau et de la nécessité d’une nouvelle ligne Genève-Lausanne arrivant à Cointrin pour éviter la répétition du chaos de 2021 (trou de Tolochenaz). Ignorance de la solution de la boucle de l’aéroport, qui prend vraiment tout son sens puisqu’elle permet, sans travaux gigantesques, d’assurer en 2030 une capacité suffisante aux gares de l’aéroport et de Cornavin. Pas de solution au transport de matières dangereuses par Cornavin.

Une information complète et honnête est due à la population, qui devra donner son approbation à ce projet qui l’engage pour les prochaines trente années. Il s’agit d’au moins trois énormes factures: 5 milliards de francs que personne ne sait comment financer. Une pollution chiffrée à 1 million de tonnes de CO2 dissipées, avec son coût pour l’environnement. D’énormes travaux en ville pour environ trente ans: bruit, transport du matériau excavé, etc. Et le tout sera du gaspillage inutile puisqu’il existe une solution: la boucle de l’aéroport déjà prévue lors de la construction de la gare de Cointrin. Elle résout tous les problèmes à l’horizon 2030 pour 1 milliard déjà budgété, sans travaux en ville, et elle est compatible avec la 2e ligne Genève-Lausanne à l’étude. Elle évite le transport par Cornavin des matières dangereuses, rend l’accès direct vers et de Cointrin. Elle est documentée et chiffrée, publiée avec tous les détails [].

Les opposants à cette solution continuent à répandre des objections jamais justifiées scientifiquement ou techniquement, rumeurs qui continuent depuis 2016 et qui, toutes, ont été largement réfutées. Ce qui est incompréhensible: le refus systématique de procéder à une analyse indépendante et neutre des deux solutions avec des critères clairs et indiscutables [].

Il serait temps que les deux projets soient analysés sereinement et objectivement [].

Pr Pierre-André Bobillier

