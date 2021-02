Lettre du jour – Gare de Champel, il y a danger Opinion Courrier des lecteurs

Magali Girardin

Genève, 26 janvier

Et si l’on parlait moins du Covid et revenait au CEVA ou au Léman Express. Ce réseau sur territoire genevois et ses aménagements extérieurs ont connu leur aboutissement.

À Champel, par exemple, la mise en valeur extérieure du site de sa gare est plaisante et harmonieuse de par les structures ornementales choisies, agrémentées d’une arborisation multiple.

Cependant, tout n’a pas été si bien élaboré au niveau sécuritaire. Plusieurs passages pour piétons sont tracés à bien plaire à ces abords pour faciliter, entre autres, l’accès à ladite station. Celui aménagé à la hauteur de l’entrée principale est situé carrément dans la courbe du circuit routier de l’avenue de Champel. Il sera d’une dangerosité notable pour tous, notamment par le manque de visibilité. Dans ce désir d’une arborisation volumineuse sur toute la place, un de ces éléments plantés dans l’angle immédiat de ce passage pour piétons et de la voie de circulation est caractéristique d’un manque de justesse.

Le printemps verra tous ces arbres se parer de leurs plus beaux apparats feuillus, mais le risque n’en sera dès lors plus qu’augmenté. Une plantation d’une envergure à hauteur limitée serait bienvenue et moins accidentogène pour tous.

À quelques encablures sur cette avenue, soit au niveau du géant orange, la confrontation entre piétons et la circulation des véhicules représente déjà une situation périlleuse. Elle mériterait aussi une amélioration notable.

Dominique Ducrot