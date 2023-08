Gare de Berne – Une femme attaque une jeune fille au couteau La police est intervenue ce jeudi midi pour une violente altercation. Selon plusieurs témoins, deux personnes auraient été blessées. Myrtille Wendling DÉVELOPPEMENT SUIT

Ce jeudi midi, une dispute au couteau a éclaté en pleine gare de Berne entre différentes femmes (photo d’illustration). KEYSTONE/Christian Beutler

La gare de Berne a été perturbée ce jeudi midi par une violente altercation entre différentes voyageuses. «Une femme a attaqué une jeune fille au couteau», rapporte un témoin oculaire à 20minutes.ch. Ce média ajoute qu’une autre femme, plus âgée, aurait aussi été agressée alors qu’elle essayait d’arrêter la dispute.

Des photos et vidéos amateurs montrent la police cantonale intercepter une personne et l’immobiliser au sol. Une douzaine de forces de l’ordre et une ambulance seraient sur place, selon différents médias.

La police a confirmé à 20minutes.ch que l’auteur présumé avait été interpellé et conduit dans un poste de police. Si les blessures des deux autres femmes ne mettent pas leur vie en danger, la plus jeune a été admise à l’hôpital. Celle qui a tenté d’intervenir a, elle, été voir un médecin. Plus d’informations seront diffusées par les autorités cet après-midi.

Myrtille Wendling

