Malgré les efforts des banques centrales pour rendre leurs devises infalsifiables, il y a constamment, sur le marché des changes, de faux billets.



Dès lors, comment reconnaître un faux billet? Prenons le cas des billets d’euros. Si une coupure vous paraît suspecte, comparez-la avec un billet dont vous avez la certitude qu’il est authentique. Pour ce faire, une méthode simple est celle du «toucher-regarder-incliner».



Au toucher, le papier doit avoir une texture ferme et une sonorité craquante. Le billet ne doit pas être mou ou cireux. Des procédés d’impression spéciaux confèrent au billet un effet de relief et une encre plus épaisse sur le motif principal.



À l’œil, examinez la coupure par transparence. Le filigrane, le fil de sécurité et le montant de la coupure doivent apparaître au recto et au verso des billets authentiques. Les signes imprimés dans le coin supérieur du billet, au recto et au verso à nouveau, doivent se compléter parfaitement pour reconstituer le chiffre de la valeur faciale. Le fil de sécurité est incorporé dans l’épaisseur du papier. Face à la lumière, il ressort sous la forme d’une bande sombre. La valeur faciale et le mot «EURO» apparaissent en lettres minuscules dans la largeur du fil.



En inclinant le billet, il doit apparaître, au recto de celui-ci, une image changeante sur l’hologramme (la bande argentée sur les petites coupures ou la pastille argentée sur les grosses coupures): la valeur faciale et une fenêtre ou un portail y alternent. Au verso, on peut voir la bande brillante (sur les coupures de 5, 10 et 20 euros) ou le nombre à couleur changeante (sur les coupures de 50, 100 et 200 euros).



Enfin, sachez que lorsque vous changez un faux billet, même par inadvertance, l’employé du bureau de change est tenu de le confisquer et de l’envoyer à la brigade financière. Et, hélas, le client victime ne sera pas dédommagé. Alors soyez vigilants!



