Protection des enfants – Gare aux cyberdangers! La Fondation Action Innocence a enfin pu renouer avec sa soirée caritative, interrompue pour cause de Covid 19.

Muriel Challancin, Catherine Leopold-Metzger, Valérie Wertheimer, Tiziana Bellucci et Roger Giger, tous membres du Conseil de Fondation d’Action Innocence. TEAM REPORTER/JEAN LUC AUBOEUF

Elle n’avait pas eu lieu depuis 2019. Covid oblige. Et c’est en beauté que la traditionnelle soirée de gala d’Action Innocence a fait son grand retour à l’hôtel Président Wilson à Genève. À elle seule, la vente aux enchères de sapins de Noël créés par de grandes marques comme Chanel, Chopard ou Loro Piana a permis de récolter 206’000 francs. Sans compter les gains générés par les frais de participation des convives et les divers dons. Le tout sera intégralement reversé à la Fondation.

Créée en Suisse en 1999 par Valérie Wertheimer, son action se concentre sur la prévention et la protection contre les dangers encourus par les enfants et adolescents sur Internet. Or, le Covid, justement, n’a fait que nourrir cette mise en danger. «Avec le confinement et la fermeture des établissements scolaires, nos avons assisté à une hausse sans précédent du temps d’écran», a souligné la fondatrice. La technologie numérique étant alors devenue le média privilégié de toute une génération pour continuer à apprendre, se divertir et rester en contact avec les amis et la famille. Un terrain plus que jamais propice à la confrontation à des images choquantes, au cyberharcèlement, au sexisme et au prédateurs sexuels. Sans parler de la cyber addiction.

Car le plus souvent, le temps passé devant les écrans n’est pas ou que très peu accompagné par les parents. Ce comportement, la Fondation n’a de cesse d’encourager à le changer. Et Valérie Wertheimer d’appeler à la vigilance envers ces interventions chirurgicales, lourdes ou légères, destinées à ressembler à ces icônes des réseaux sociaux ou à changer d’identité sexuelle, une réalité dont la fondatrice regrette la politisation et l’instrumentalisation.

