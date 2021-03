Protection de la faune – Gare aux amphibiens sur les routes La période de reproduction a commencé. Pour les grenouilles et autres crapauds, la migration vers des sites appropriés est très risquée. Xavier Lafargue

Un des fameux crapauducs (ici à Jussy), ces passages souterrains qui permettent aux amphibiens et à la petite faune de traverser une route en toute sécurité. P.CARVALHO/KARCH-GE

Le printemps pointe déjà le bout de son nez. Très agréable pour l’humain, beaucoup moins pour le batracien. Les populations de grenouilles, crapauds et autre tritons et salamandres doivent non seulement faire face à la détérioration de leur habitat naturel – leurs effectifs ont chuté de 60% en vingt ans –, mais un autre danger, mortel, les guette en cette saison: la circulation routière.

«Les crapauds se déplacent lentement, ils peuvent mettre dix à vingt minutes pour traverser une route.» L’association KARCH-GE

Ce redoux est en effet critique, car pour les amphibiens, il annonce le début de la période de migration vers leurs sites de reproduction. À peine sortis de leur hibernation, la plupart d’entre eux n’aspirent qu’à retourner vers l’étang où ils sont nés. Car c’est dans l’eau qu’ils trouveront un ou une partenaire et qu’ils déposeront leurs œufs ou leurs larves. Malheureusement, le chemin le plus court vers cet eldorado passe très souvent par des routes, qu’il leur faudra traverser. Dès lors, de nombreux individus n’atteignent jamais leur but, écrasés par des véhicules.