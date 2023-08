Gare au coup de chaleur à Genève – Le Service du médecin cantonal déclenche l’alerte canicule Le service rappelle la nécessité de se protéger de la chaleur, de s’hydrater suffisamment et de faire preuve de solidarité avec ses proches et son voisinage. Laurence Bezaguet

Il devrait y avoir du monde ce week-end à Genève Plage... Mais il faudra faire attention au coup de chaleur! LAURENT GUIRAUD

MétéoSuisse prévoit pour les jours à venir des températures caniculaires sur le bassin genevois avec des maximums atteints dès vendredi. Ces températures élevées devraient se maintenir au moins jusqu’au mercredi 23 août. En conséquence, le Service du médecin cantonal (SMC) déclenche l’alerte canicule sans passer par la mise en garde habituelle, dès ce jeudi.

Ce niveau d’alerte prévoit l’activation des plans institutionnels et communaux respectifs. Les fortes chaleurs peuvent avoir des conséquences sérieuses, en particulier sur la santé des personnes à risque. Le SMC rappelle la nécessité de se protéger de la chaleur, de s’hydrater suffisamment et de faire preuve de solidarité avec ses proches et son voisinage.

Conséquences graves pour la santé

Une alerte canicule est déclenchée, en concertation avec MétéoSuisse et le Service du médecin cantonal, lorsque les températures moyennes sont égales ou supérieures à 25 °C pendant cinq jours consécutifs, ou égales ou supérieures à 27 °C pendant trois jours consécutifs.

Les fortes chaleurs peuvent entraîner des conséquences graves pour la santé. Les personnes à risque sont particulièrement concernées, à savoir les enfants de moins de 6 ans, les personnes travaillant à l’extérieur, les aînés, les personnes dépendantes (physiquement ou psychiquement) ou isolées, ainsi que toutes celles et ceux qui souffrent d’une maladie chronique. Une attention particulière doit leur être portée.

À la maison ou en institution, ces personnes peuvent avoir besoin d’une aide, de soins ou d’une surveillance accrus. Il appartient donc à chacun – famille, proches, voisins, collègues, professionnels de la santé – d’être attentif aux autres pendant les périodes de grandes chaleurs. Le SMC est en contact permanent avec MétéoSuisse.

Beaucoup boire

Les différents partenaires du réseau sociosanitaire genevois ainsi que les communes sont régulièrement tenus informés de l’évolution de la situation. Aussitôt l’alerte donnée par le SMC, les dispositifs institutionnels et communaux de ces différents acteurs sont activés.

Dans les prochains jours, le médecin cantonal recommande vivement à la population de prendre les précautions suivantes: se protéger de la chaleur, en évitant les activités physiques aux heures les plus chaudes, en adaptant sa tenue (préférer les vêtements légers, amples, en coton et de couleur claire, porter un chapeau, ou retirer sa cravate par exemple); préserver la fraîcheur du logement autant que possible en fermant les fenêtres et volets le jour et en les ouvrant la nuit pour provoquer des courants d’air; s’hydrater suffisamment, en buvant régulièrement (au moins 1,5 litre d’eau par jour pour un adulte), même en l’absence de sensation de soif, et en évitant l’alcool car il accentue l’effet néfaste de la chaleur et augmente la déshydratation; ne pas oublier de manger, léger et en plusieurs petites portions (fruits, légumes, soupes froides); se rafraîchir en prenant régulièrement des douches ou des bains frais, en s’humidifiant le corps plusieurs fois par jour avec un brumisateur ou un gant de toilette, et sortir dans des endroits frais et ombragés; se faire aider, en s’appuyant sur des proches, des voisins, ou un professionnel de santé si nécessaire.

La forme la plus sévère de réaction à de fortes chaleurs est le coup de chaleur. Ses symptômes sont: température corporelle élevée, faiblesse, confusion, vertiges, nausées et crampes musculaires notamment. En cas de symptômes, il faut agir immédiatement, faire boire et rafraîchir la personne, puis appeler le 144 s’il n’y a pas d’amélioration.

Laurence Bézaguet travaille à la Tribune de Genève depuis 1995. A démarré sa carrière au Courrier avant de collaborer six ans au feu quotidien La Suisse. A aussi été journaliste indépendante durant dix-huit mois au Canada et rédigé un livre sur la Traversée de la rade, paru en 1996, avec l'ancien conseiller d'Etat David Hiler. Plus d'infos

