Match au sommet aux Vernets – Gare à ce HC Bienne qui convoite la place de leader des Aigles Ge/Servette compte six points d’avance sur son dauphin. Les deux formations se ressemblent beaucoup dans leur philosophie de jeu. Duel ce mardi à Genève (19 h 45). Cyrill Pasche

Le Finlandais Jere Sallinen et le HC Bienne étaient ressortis gagnants du premier duel de la saison au mois de septembre dans le Seeland. KEYSTONE

17 septembre dernier, deuxième match de la saison. À Bienne, Genève-Servette concède sa première défaite de l’exercice. En rodage, le groupe de Jan Cadieux – avec Robert Mayer devant les filets – ne trouve pas de solutions offensives et s’incline 2-0. Un revers, une remise en question, un déclic: les Aigles remportent les huit matches suivants et se hissent au premier rang de National League. Le GSHC et le HC Bienne – 10 victoires consécutives puis une défaite à Lugano juste avant la pause internationale – se retrouvent mardi aux Vernets pour le match au sommet. Les deux formations, au coude à coude (six points d’avance pour les Aigles avec toutefois deux matches en plus), ont de nombreux points communs.