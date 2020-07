Le défi de la semaine – Gardienne des gestes barrières Chaque semaine durant l’été, l’un-e de nos journalistes relève un défi de société, durant sept jours. Léa Selini

La jarre à bonbons, nid potentiel de Covid-19. LEA SELINI



Respecter et faire respecter les normes d’hygiène et les gestes barrières en temps de pandémie. Voilà un défi de taille dans un pays qui compte sur la responsabilité personnelle pour faire barrage au virus. J’ai une semaine pour faire œuvre de prosélytisme dans les transports publics, commerces et bureaux genevois. Traquer ceux qui ne portent pas le masque dans les bus et trams, rouspéter après l’homme qui fait fi des marquages au sol de la Migros et s’affale un peu trop sur moi pour attraper le paquet de spaghettis bio convoité. Mes collègues ricanent déjà.