Ge/Servette cherche un portier – Gardien suisse ou étranger, telle est la question pour le GSHC

Un nom très intéressant vient d’ailleurs de signer il y a trois jours un contrat temporaire en AHL chez les Charlotte Checkers, le temps de remplacer le Canado-Suisse Joey Daccord, rappelé en NHL par les Seattle Kraken: Devan Dubnyk, 550 matches en NHL, trois fois All-Star et finaliste du trophée Vezina (meilleur gardien) en 2015, a joué 22 parties en NHL la saison passée avec les San Jose Sharks et les Colorado Avalanche mais n’a pas trouvé de contrat dans la meilleure ligue du monde en 2021-2022. Ce gardien de 35 ans, qui a passé six années dans les buts du Minnesota Wild, figure d’ailleurs dans la sélection canadienne qui participera au tournoi Channel One à Moscou la semaine prochaine puis à la Coupe Spengler en fin d’année. Une piste accessible pour les Aigles? Interrogé sur le site des Charlotte Checkers quant à ses ambitions de retrouver un poste en NHL, Dubnyk s’est montré évasif. «C’est une possibilité. Mais je n’y pense pas vraiment pour l’instant.»