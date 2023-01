Hockey sur glace – Gardien de Ge/Servette, une mission bien particulière Gauthier Descloux et Robert Mayer, qui se partagent le filet des Aigles, ne sont pas toujours les mieux défendus du pays. Soudés, ils font le job. Simon Meier

Gauthier Descloux (à gauche) et Robert Mayer forment un duo solidaire, même si le premier est un supporter de Chelsea et le second de Liverpool. KEYSTONE/ENNIO LEANZA

Le gardien de but, en hockey, c’est le gars dont on dit qu’il peut vous faire gagner - ou perdre - un match, un championnat. Dernier rempart d’une équipe, c’est le poste particulier par excellence, sans doute le plus exigeant sur les plans physique et mental. Et gardien de Ge/Servette édition 2022-2023, c’est encore une tout autre tâche; ils sont d’ailleurs deux à s’y coller avec un bonheur à peu près égal.