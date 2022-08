Le mariage prendra-t-il? – «Galette», le Marseillais qui doit galvaniser les vedettes du PSG Christophe Galtier a été catapulté sur l’un des bancs les plus épineux du foot européen. Coach à poigne et homme de velours, il doit incarner une nouvelle ère. Simon Meier

Christophe Galtier n’est pas né de la dernière pluie. Toute son expérience ne sera pas de trop pour tirer le meilleur des stars du PSG. IMAGO IMAGES/PANORAMIC

Dans le foot comme dans la vie, il y a des mariages plus audacieux que d’autres. Plus alléchants, aussi. Christophe Galtier sur le banc du Paris Saint-Germain, c’est Tartarin chez les émirs, le preux d’Artagnan qui se fait la belle avec l’une des divas les plus capricieuses du football mondial. Ça donne envie de voir. De savoir si l’attelage peut tenir la route, trouver le droit chemin, voire défiler sur les Champs-Élysées.