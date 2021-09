Vernissages communs – Galeries et musées de la cité font la fête aux arts Mercredi, les membres d’Art en Vieille-Ville proposent leurs traditionnelles portes ouvertes pour une balade à travers une quinzaine d’expositions. Irène Languin

Jean-Antoine Linck (1766-1843), «Vue prise de la Voute nommée le Chapeau, du Glacier des Bois et des Aiguilles du Charmoz», gravure aquarellée. Visible à la galerie Grand-Rue. DR Antonio Seguí, «Sentirse con Derechos», acrylique sur toile, 2021. À voir à la galerie Sonia Zannettecci. DR Pierre Soulages, «Peinture, 16 avril 1975», huile sur toile. Montré par Opera Gallery. © Alain TENDERO - Divergence 1 / 11

Pierre Soulages, Brueghel, Alberto Giacometti ou encore Zao Wou-Ki: voilà quelques-unes des illustres signatures que le public pourra croiser lors de la 29e édition d’Art en Vieille-Ville (AVV) ce mercredi 29 septembre. De 16 h à 21 h, les seize membres de l’association accueillent les visiteurs de concert pour une flânerie à travers une diversité de styles et d’époques, de la peinture flamande de la Renaissance au mobilier Art déco, de la photographie aux livres rares. Une ouverture exceptionnelle prolongera l’événement le samedi 2 octobre avec cinq visites guidées gratuites.

Parmi les nouveautés de ce cru automnal, l’inauguration par Gowen Contemporary de sa nouvelle adresse au 23, Grand-Rue; à cette occasion, la galerie met en dialogue des œuvres de la Japonaise Yayoi Kusama avec celles du peintre vaudois Sébastien Mettraux pour une rencontre à la fois organique végétale et mécanique. Opera Gallery, quant à elle, augmente sa surface d’exposition en ouvrant un espace au 19, place de Longemalle, à deux pas de ses locaux existants: elle proposera un accrochage mêlant artistes d’après-guerre – Pierre Soulages, Hans Hartung ou Antonio Saura – et icônes du design international des années 50 à nos jours. En face, Gagosian se fera l’écho de cette période en montrant une sélection d’art moderne et contemporain.

Dynastie et montagnes

Les grands maîtres hollandais seront à l’honneur dans les galeries De Jonckheere et Salomon Lilian. La première se consacre, avec «Brueghel: une affaire de famille», à une dynastie tentaculaire, tandis que la seconde propose une réflexion sur le trompe-l’œil. Si, chez Schifferli, il sera question de «Petits formats, grands dessins» avec une sélection d’œuvres sur papier de Jim Shaw, Silvia Bächli ou Antoni Tàpies, la galerie Grand-Rue se penche sur le thème de la montagne, en confrontant photographies datant du dernier quart du XIXe siècle à des gravures, aquarelles ou gouaches réalisées autour de 1800. Une façon de rappeler l’attrait que le tourisme de l’époque nourrit pour la Suisse et les Alpes.

L’Espace Muraille offre de découvrir l’abstraction géométrique de l’Américain Eamon Ore-Giron, montré pour la première fois en Europe continentale. Un univers tout à l’inverse de celui où nous plongent les toiles d’Antonio Seguí chez Sonia Zannettacci, dans lequel se promène une foule de petits personnages burlesques. Marqué par la diversité des techniques, le travail d’Andrea Gabutti se déploie avec une immense délicatesse aux cimaises de Rosa Turetsky en une ode poétique à la nature.

C’est le mystérieux Guy Lévis Mano qui occupe la librairie l’Exemplaire et l’Illibrairie. Les deux enseignes vouées aux livres s’associent pour lever le voile sur le typographe, éditeur et poète français né à Salonique – alors turque – en 1904. Cet artiste à la biographie succincte fut l’artisan de publications rares et remarquables, souvent illustrées par des dessinateurs et des peintres de renom. Quant à la galerie Patrick Gutknecht, elle présente «Lumières», un choix de lampes, appliques, lustres ou photophores datant des années 20 à aujourd’hui. Les expositions des Musées d’art et d’histoire et Barbier-Mueller ainsi que celle de la fondation Baur complètent le programme.

