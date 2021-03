Balade artistique à Carouge – Galeries et musée accueillent le public tout le week-end Samedi 6 et dimanche 7 mars, les amateurs d’art pourront butiner d’exposition en exposition au cœur de la Cité sarde. Irène Languin

«Sur les traces de son amour», Francisco Sepulveda s’apprécie au Salon vert. Francisco Sepulveda «Et du bruissement Céder à l’âpre ivresse De l’immense», Yannick Bonvin Rey, verni à la galerie Marianne Brand. Yannick Bonvin Rey Un des modèles d’Ernest Piccot réunis au sein de l’exposition «Elles, dans l’objectif d’Ernest Piccot», proposée par le Musée de Carouge. Ernest Piccot/Archives de la Ville de Carouge, Fonds Piccot 1 / 5

Les vents des arts contemporains vont souffler en liberté ce week-end à travers Carouge. Profitant de l’entrebâillement sur la culture qu’offre la réouverture des musées, les membres de l’association Art Carouge ont décidé d’accueillir le public dans leurs espaces d’exposition les samedi 5 et dimanche 6 mars, dates auxquelles auraient dû se tenir leurs traditionnels vernissages simultanés de printemps. Les amateurs pourront flâner d’accrochage en accrochage dans les six galeries, le musée et le centre d’art que regroupe l’organisation.

«Nous avons choisi spontanément d’ouvrir nos portes, histoire de reprendre le cours des choses.» Véronique Philippe-Gache, directrice de la galerie Ligne Treize