Retour aux sources de sa passion - Gaëtan Haas, profondément biennois

Après deux saisons passées en Amérique du Nord, dans les rangs des Edmonton Oilers, Gaëtan Haas est de retour en Suisse. Chez lui, à Bienne, dans le quartier situé à la frontière est de la ville, où il a grandi et où résident toujours ses parents.

Il y a donné ses premiers coups de patins: non pas dans l’ancien Stade de Glace, mais sur le terrain des «Marais de Mâche», la place de jeu des joueurs de skater hockey (patins sur roulettes). Sa passion pour ce sport ne s’est pas estompée: il assiste régulièrement aux matches des Seelanders (une des deux équipes de la ville), et passe de temps en temps «en boire une» à la buvette du club. «J’ai développé un style de patinage et une technique de canne assez particuliers. C’est au skater hockey que je le dois. Ce sport a fait de moi le hockeyeur que je suis devenu par la suite. J’encourage souvent les jeunes à commencer par l’inline avant d’aller sur la glace. C’est une bonne école, je trouve.»