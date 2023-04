Hockey sur glace – Gaëtan Haas en finale des play-off pour réaliser sa prophétie Le capitaine du HC Bienne avait promis de revenir dans son club formateur pour gagner le championnat. À 31 ans, le voici au-devant du plus grand défi de sa carrière, quarante ans après le dernier sacre national du HCB. Cyrill Pasche

Le joueur biennois Gaetan Haas, lors du match du tour préliminaire de la Ligue nationale 2022/23 entre le HC Lugano et le EHC Bienne au stade de glace Corner Arena, samedi 04 mars 2023. KEYSTONETi-Press/Pablo Gianinazzi

Gaëtan Haas sourit lorsqu’on lui parle du basketteur LeBron James, le prodige d’Akron (Ohio), revenu «chez lui» à Cleveland en 2014 après deux titres de NBA avec Miami, pour remplir une promesse: celle de gagner le titre pour sa ville, sa région, pour les «Cavaliers», la franchise de ses débuts. Une parole tenue et délivrée deux ans plus tard par la plus grande star du basketball.