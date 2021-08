Mercato – Gael Ondoua sur le point de signer à Hanovre L’ancien milieu de terrain Servettien serait en Allemagne pour finaliser son engagement avec Hanovre 96.

Après deux saisons avec Servette, Gael Ondoua pourrait rebondir en 2e Bundesliga, du côté de Hanovre 96.

Libre depuis la fin de la saison, le milieu défensif Gael Ondoua pourrait rebondir en 2e Bundesliga. L’ancien Servettien serait sur le point de s’engager avec le club de Hanovre 96, selon "Sky". D’après l’expert Max Bielefeld, le Camerounais de 25 ans serait sur place pour régler les derniers détails.

Il a pris part à plus de 59 matches toutes compétitions confondues sous le maillot Grenat et présente un bilan de 4 réussites. Après le Danemark, la Russie et deux saisons au bout du lac, le joueur devrait donc poser ses valises dans un quatrième pays.

