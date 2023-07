Des renforts en vue? – Gaël Ondoua de retour à Servette avec un Japonais aussi? Le club grenat s’active sur le marché des transferts. L’international camerounais pourrait revenir et Tsunemoto arriver du Japon. Daniel Visentini

Gaël Ondoua de retour et donc à nouveau grenat deux ans après son départ? C’est possible, c’est en tout cas ce qui se murmure en Allemagne, où il a quitté Hanovre 96. ERIC LAFARGUE

Parce qu’il est en vacances, on l’a un peu dérangé, c’est vrai. Gaël Ondoua, libre depuis le 1er juillet et sa fin de contrat avec Hanovre 96, est pourtant possiblement une recrue pour Servette, c’est en tout cas ce qui fuite de la presse allemande. Alors on l’a appelé.