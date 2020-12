Géographie des âmes Afficher plus

Six ans après «Pili Pili sur un croissant au beurre», Gaël Faye a, de ses dires, mis les mots en second pour démarrer avec la musique. Quand bien même les mots, au final, sont toujours aussi bien sapés, idem sur ce nouvel album paru en novembre. «Lundi méchant», parce que l’on dit comme cela au Burundi lorsque le besoin devient pressant de tout envoyer balader. De fait, ce «Lundi méchant» garde la ligne slam rap du précédent opus, garde aussi un acolyte central de «Pili Pili», le pianiste de jazz Guillaume Poncelet, qui partage cette fois la production avec le musicien électronique Igor Ramonatxo, alias Louxor, et l’ingénieur du son Romain Clisson.

Ouverture sur «Kerozen», cloud rap gonflé aux réverbérations, évoquant ces incessants déplacements en avion de Gäel Faye l’écrivain adulé, où les «exils» riment avec les «archipels fragiles». «Respire» convoque rumba, makossa et autres influences «afro traditionnelles», guitare aiguë en guise de refrain. «Lundi méchant» se plait dans les basses pop, dans les retours de trap. «C’est cool»? C’est boîte à rythmes et piano mélancolique, aux souvenirs des années 80, des enfants du Burundi. Où il est dit que l’on «écrit des textes comme un écho de nos vies silencieuses», avant qu’un synthé vibrant ne délie au loin une chorale de film catastrophe.

Passe «Seuls et vaincus», texte de Christiane Taubira, ex-ministre et poétesse, contrepoint vocal de Mélissa Laveaux, extraordinaire punk caribéenne dont on aurait aimé qu’elle rue dans les brancards ici aussi. Certes, le verbe est beau, mais le son est parfois trop lourd dans l’emphase. Si «Boomer» a de la joie hip-hop, «Jump in The Line» propose une sympathique reprise du fameux calypso interprété par Harry Belafonte en 1961 (93 ans d’âge en 2020). «Zanzibar», en trap encore, va plus sombre cette fois. Pour «Kwibuka», enfin, le fidèle Samuel Kamanzi accompagne slam et chant haut placé d’une soyeuse guitare acoustique. F.G.