Le Français prolonge – Gaël Clichy sera Servettien un an de plus Le club genevois pourra toujours compter sur l’apport de son latéral gauche la saison prochaine.

Gaël Clichy (à dr.) sera toujours en grenat la saison prochaine.

C’est la bonne nouvelle du jour du côté du Servette FC: Gaël Clichy continuera à porter le maillot servettien la saison prochaine. Il a en effet prolongé d’un an le contrat qui le lie au club de la Praille.

L’international français aux 20 sélections, passé notamment par Arsenal et Manchester City au cours de sa carrière, continuera donc, «avec son immense expérience et sa connaissance du haut niveau, à guider l’équipe et notamment les plus jeunes joueurs vers des degrés d’exigence élevés», selon les termes du communiqué du club grenat.

Philippe Senderos, directeur sportif du Servette FC se réjouissait évidemment de cette prolongation de contrat: «Le club est heureux de pouvoir continuer à collaborer avec Gaël, a-t-il dit. C’est une pièce importante de notre effectif qui saura continuer à tirer tout le groupe vers le haut.»



