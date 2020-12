Football – Gaël Clichy: «Pour Young Boys aussi, ce sera compliqué» L’ancien d’Arsenal et de Manchester City a conclu sa première avec Servette par une victoire convaincante 0-2 à Vaduz. Interview. Florian Vaney, Vaduz

Gaël Clichy lors de la rencontre contre Vaduz mercredi soir. KEYSTONE

Gaël, c’est ce qu’on appelle réussir sa première, non?

Je crois, oui. On a montré de bonnes choses. L’équipe a réussi un match très solide. Vaduz avait des qualités, a joué dessus, mais on a su trouver les solutions. Quand on voit ça, on se dit qu’il y a une jolie base de travail pour la suite.

Vous le pensez vraiment?

Bien sûr! Il y a tellement de qualité dans ce groupe. Les jeunes sont bien là, poussent fort et travaillent bien. Maintenant, ils doivent prendre conscience de certaines choses.

Par exemple?

Que le football, ce n’est pas être le prochain Messi, le prochain Neymar, le prochain Ronaldo. Non! Mais malgré tout, quand on dit qu’on joue au foot, il s’agit d’un métier. Je ne suis là pour éduquer personne, ce serait prétentieux de le dire ainsi. Mais la carrière que j’ai eue, c’est parce que j’ai été exigeant avec moi-même.

Transmettre cette exigence, c’est votre rôle au Servette?

Si je réussis à le faire, tout le monde sera content, à commencer par le club. Encore une fois, je n’éduque personne, mais si je peux montrer aux jeunes comment on se comporte sur et surtout en-dehors du terrain, ce serait déjà très bien. En plus d’essayer de jouer le mieux possible en match, donc.

Dimanche, c’est Young Boys. Compliqué?

Peut-être. Mais si c’est compliqué pour nous, ça le sera aussi pour eux!