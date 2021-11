Cyclocross – Gabriele Cerato donne un coup de jeune à l’Omnium genevois L’espoir du Sprinter Club Lignon a remporté les deux premières manches de la 58e édition. Personne ne lui arrive à la socquette. Pascal Bornand

Tous derrière et lui devant. Sur le parcours de Plan-les-Ouates, Gabriele Cerato n’a pas tardé à fausser compagnie DR/William Fracheboud

C’est un enfant de la piste, qui trace aujourd’hui sa jeune carrière sur la route et dans les sillons du cyclocross. Après une première saison en élite nationale sous le maillot du Cogeas-Sogecoma-Akros Cycling Team, Gabriele Cerato (19 ans) a retrouvé cet automne le décor familier de Plan-les-Ouates, théâtre de verdure du 58e Omnium genevois. Déjà vainqueur de la première manche, le coureur du Sprinter Club Lignon a récidivé ce week-end en faisant valoir son habileté technique, sa combativité et sa vélocité. Tous derrière et lui devant.

Bras levés, le collégien de De Staël (option biochimie) a savouré son succès en solitaire. Il lui a fallu alors attendre plus de deux minutes avant de voir déboucher son dauphin, le quadra de Bellegarde Boris Morand. Comme toujours, la forte participation frontalière assure à la vénérable épreuve du VC Lancy son fond de peloton et sa pérennité.

«Je préfère pédaler à ma guise, donc à fond, que perdre mon temps dans une course tactique.» Gabriele Cerato, espoir du Sprinter Club Lignon

Selon certains, l’Omnium genevois s’entête à faire bande à part. «On ne nous accorde guère de respect», rétorquent les organisateurs. Vu de l’extérieur, on veut croire qu’un effort de concertation permettrait de mieux insérer l’épreuve dans le calendrier romand, et par extension dans celui de l’Omnium romand.

Samedi, celui-ci faisait escale à Buttes (Ne), alors que la deuxième manche genevoise se disputait sur la butte de Plan-les-Ouates! Et samedi prochain, clôture de l’Omnium genevois au parc Navazza, les titres romands seront en jeu à Payerne.

Cette étrange situation, qui le prive d’une vraie concurrence, n’affecte guère Gabriele Cerato. «Je préfère pédaler à ma guise, donc à fond, que perdre mon temps dans une course tactique. Comme la piste, le cyclocross est une belle école. On y gagne en force et en technique. Aujourd’hui, c’était une super séance d’entraînement, très intensive, à 23 km/h de moyenne», dit-il.

À ses côtés, sa camarade de club Émeline Jacolino, 13e de la course aux points cet été aux Mondiaux juniors sur piste au Caire, est admirative. Sur le circuit de terre, elle s’est montrée bien moins à l’aise que sur un vélodrome!

L’apprentissage du haut niveau

Gabriele Cerato sourit. Comparé à ses idoles, les extraterrestres Mathieu van der Poel, Wout van Aert et Tom Pidcock, le Genevois sait qu’il devra encore mettre la briquette avant d’espérer un jour leur sucer la roue. À Overijse, pour sa première expérience en Coupe du monde, il a été largué et arrêté à mi-course.

«Là-bas, en Belgique, j’ai compris ce qu’était vraiment le haut niveau», témoigne-t-il avec humilité. Cela ne l’empêchera pas de remettre ça dès qu’il en aura la possibilité. Car il est pugnace et ambitieux.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.