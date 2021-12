Nouveau président – Gabriel Boric, l’homme de Patagonie qui décoiffe le Chili À 35 ans, le candidat de la gauche radicale arrive au pouvoir avec de grandes réformes à l’horizon. Portrait d’un homme pressé. Andrés Allemand Smaller

Le jeune candidat de la gauche radicale Gabriel Boric a remporté dimanche l’élection présidentielle face au leader de l’extrême droite Jose Antonio Kast. keystone-sda.ch

Barbu, tatoué, féministe, écologiste, fer de lance d’une jeunesse en colère… C’est le représentant d’une gauche radicale qui prendra en mars les rênes du Chili, pourtant berceau du néolibéralisme en Amérique latine. À 35 ans, cet ancien leader des mouvements d’étudiants a remporté dimanche une nette victoire (55,86%) face à son adversaire d’extrême droite, José Antonio Kast.

«Je viens du sud de la Patagonie, là où le monde commence, là où toutes les histoires et l’imagination se rejoignent.» Gabriel Boric, président élu

Après des études de droit inabouties et sans véritable expérience professionnelle, le voilà qui accède à la magistrature suprême avec l’ambition de réformer le pays le plus inégalitaire de l’OCDE. Il dit vouloir «quelque chose qui, en Europe, paraît assez évident: garantir un État providence afin que chacun ait les mêmes droits, quelle que soit la somme dans son porte-monnaie». En clair: éducation gratuite, assurance-maladie pour tous et système public de retraites.