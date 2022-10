Nouveaux talents – FUTURA! présente l’avenir du cinéma suisse Un cycle de dix courts métrages réalisés par des moins de 40 ans propose un panorama du 7e art helvétique contemporain. À regarder sur le replay de la RTS. Alice Randegger

«Ava», de Youssef Youssef, plonge dans la scène drag genevoise, sur les pas d’une de ses figures emblématiques. DR

Nida, musulmane et motarde, s’impose sans concession sur Instagram. Vladi, chorégraphe de danse folklorique serbe cherche à remotiver sa troupe après le Covid. Catzilla, passionnée de roller derby, prouve que le féminin peut être bagarreur. Flurin, garçon de ferme, philosophe. Ava, drag-queen transgenre, chemine vers elle-même. Clark, pilote de drone, s’évade dans une réalité pas si virtuelle… En tout, FUTURA! dresse dix portraits hétéroclites et éclectiques de la jeunesse suisse, flamboyante dans sa diversité.

Aux quatre coins du pays, les protagonistes se racontent face caméra. Dans leur chambre, la rue, au milieu d’un pré, entourés de leurs proches, ou en solitaire, ils évoquent le féminisme, l’art, la poésie, le Covid, l’exil. Le fil rouge? L’appartenance, les «nouvelles familles».

Au gré de leur histoire et de leur parcours singuliers se dessine un pays pluriel, multiculturel, traversé de questionnements politiques et critiques, en construction, en mutation. Marges et traditions se succèdent d’un court métrage à l’autre. Les langues se répondent. Les paysages défilent.

Renouvellement des talents

FUTURA! est un cycle traversé par la question de l’avenir. À quoi va-t-il ressembler, combien de futurs sont possibles, envisagés, voire envisageables? Et, aussi, à quoi ressemblera le cinéma suisse de demain?

Il s’incarne déjà dans les dix réalisateurs et réalisatrices sélectionnés pour participer à ce projet kaléidoscopique. Tous se racontent également à travers leurs œuvres. Partisans d’une approche collaborative, ils sont souvent proches des personnes qu’ils filment. Ils proposent plutôt qu’ils n’imposent. Le documentaire se fait porte-voix.

«Nida», de Basil da Cunha, dresse le portrait d’une jeune femme musulmane et motarde qui s’impose tant dans la vie que sur les réseaux sociaux. DR

La plupart sont diplômés des grandes écoles suisses, certains sont arrivés au cinéma après des études en sciences sociales ou politiques. Ils sont romands, tessinois et alémaniques; ont voyagé, étudié, travaillé à l’étranger. Leurs films se sont promenés dans divers festivals. Parmi eux, et côté romand, Basil da Cunha, dont le puissant « O Fim do Mundo » avait été projeté au Black Movie en 2020, et Youssef Youssef, dont « Queens » était à l’affiche de Visions du Réel la même année.

Après une projection en avant-première au Zurich Film Festival le 28 septembre, FUTURA! est disponible sur le replay de la RTS. L’objectif affiché: capter un public jeune, de l’âge des protagonistes des courts métrages et des réalisateurs, qui s’est détourné de la télévision classique et des salles obscures. Car si la relève du 7e art suisse est là, sans public, qui pourra élire le nouveau Godard, ou le nouveau Tanner?

Alice Randegger est journaliste stagiaire à la Tribune de Genève depuis 2021.

