Faune urbaine 2/5 – Futé, le renard roux se fond dans la ville Ce petit canidé discret est passé maître dans l’art de s’adapter à son environnement. Xavier Lafargue

Le renard roux est présent partout à Genève, y compris dans les zones urbaines. Getty Images

«Si on le cherche, le renard est facile à observer. Les Genevois vivant à la campagne en ont tous vu un une fois au moins», avance Jacques Gilliéron, naturaliste de terrain et spécialiste des mammifères. Mais le petit canidé – le poids d’un mâle adulte se situe entre 5 et 9 kilos – ne colonise pas que le milieu rural ou forestier. Il est aussi bien présent dans les zones urbaines, même s’il s’y fait discret. Des densités de 5 à 10 individus au km² ont été relevées en villes de Genève et Zurich dès 2008.

«Le renard roux est un bel animal qui devrait être classé partout comme utile. Par exemple pour la régulation des campagnols qui, eux, font beaucoup plus de ravages!» Jacques Gilliéron, naturaliste de terrain et spécialiste des mammifères