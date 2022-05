Breaking news + + + Breaking news + + + Breaking news + + + Breaking news + + + Breaking news + + + Breaking news + + + Breaking news + + + Breaking news + + + Breaking news + + +

Fait divers – Fusillade entre gangs de motards à Plainpalais Plusieurs coups de feu ont été tirés à la suite d’une altercation entre Hell’s Angels et Bandidos sur une terrasse de la rue de l’Ecole-de-Médecine. Antoine Grosjean DÉVELOPPEMENT SUIT

Les faits se sont produits après minuit, sur la terrasse d’un établissement public de la rue de l’Ecole-de-Médecine. MAGALI GIRARDIN

Une fusillade a éclaté en pleine rue dans la nuit de samedi à dimanche, dans le quartier de Plainpalais. Les faits se sont produits après minuit, sur la terrasse d’un établissement public de la rue de l’Ecole-de-Médecine. De source sûre, il s’agit d’une altercation entre bandes de motards, les Hell’s Angels et les Bandidos, qui a mal tourné. Il n’y aurait eu aucun blessé.

Selon nos informations, quatre coups de feu ont été tirés. Un témoin, qui habite la rue, confirme: «J’étais chez moi, avec la fenêtre ouverte, quand j’ai entendu deux coups de feu. Je savais qu’il s’agissait de coups de feu car j’ai appris à reconnaître ce bruit à l’armée. Il y a eu des cris de panique, des bruits de chaises renversées. Je me suis précipité vers la fenêtre, mais avant que j’y arrive, il y a eu deux autres coups de feu. Puis, j’ai vu un motard avec gilet en cuir noir, comme dans la série Sons of Anarchy, qui se dirigeait tranquillement, l’air très sûr de lui, vers sa moto. Il l’a démarrée et est parti en direction de la rue des Pavillons. D’autres motards sont encore restés un moment sur la terrasse, puis ils sont partis à leur tour. La police a mis un moment à arriver. Quand, elle est venue, ils étaient déjà partis.»

Les Hell’s Angels et les Bandidos sont connus pour leur rivalité de longue date, et ce n’est pas premier incident entre ces deux gangs dans la région genevoise.

Collaboration: Chloé Dethurens

