Mon animal et moi – «Furby» le poney shetland est la star de Dorothea Un adorable poney séduit petits et grands au quotidien mais aussi lors d’anniversaires et à la Saint-Nicolas, dans une commune du pied du Jura. Julien Culet

Dorothea Hertz avec son poney Shetland à l'écurie du Tilleul à la Rippe. VALENTIN FLAURAUD/VFLPIX.COM

C’est un petit cheval qui a tout d’un grand. Furby, jeune poney shetland âgé de 7 ans, fait la fierté de Dorothea. Très bien éduqué, il multiplie les prouesses, à commencer par des concours. «Je n’ai pas besoin de le forcer, il adore ça, rapporte sa propriétaire. Il est encore jeune mais il a déjà de très bonnes bases et s’en tire très bien.» Et Furby a succédé cet hiver à l’âne qui tirait Saint-Nicolas dans le village du pied du Jura vaudois où l’équidé est basé. «Il n’a pas été impressionné par les lanternes et les grelots. Il a fait un supertravail», se félicite Dorothea.