Les nanoparticules de dioxyde de titane traversent le placenta Afficher plus

Les nanoparticules de dioxyde de titane, présentes notamment dans l’additif alimentaire E171, peuvent traverser le placenta et atteindre l’environnement du foetus pendant la grossesse, selon une étude. L’additif controversé est utilisé dans les aliments comme colorant ou pour donner un aspect brillant. Ces travaux «montrent pour la première fois que l’exposition chez la femme enceinte existe et qu’il y a un risque de passage» vers le foetus, a expliqué Eric Houdeau, directeur de recherche à l’institut national français de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE) et coordinateur de l’étude, publiée mercredi.

Ils ne permettent toutefois pas de dire si cette présence de nanoparticules entraîne ou non un risque pour le bébé. L’additif E171 est constitué de dioxyde de titane (TiO2) pour partie sous forme de nanoparticules – d’une taille inférieure à 100 nanomètres facilitant leur pénétration dans l’organisme -, ce qui soulève depuis plusieurs années l’inquiétude des associations de défense des consommateurs et de l’environnement.