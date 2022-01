Ville de Genève – Fumée blanche pour la passerelle du Mont-Blanc Les manœuvres effectuées par les bateaux de la CGN se sont avérées concluantes. Mais de nouveaux écueils se présentent déjà: la répartition des coûts et le vote du Conseil municipal. Théo Allegrezza

Image de synthèse du projet de passerelle piétonne qui relierait le quai du Mont-Blanc au Jardin anglais. Bureau Pierre-Alain Dupraz et Ingeni SA

Il avait fallu attendre sept ans entre le concours d’architecture (2012) et le vote du Conseil municipal (2019). Il aura fallu patienter encore près de trois ans de plus pour que le dossier de la passerelle piétonne soit enfin débloqué. Selon nos informations, la Compagnie générale de navigation (CGN) a fait savoir au Canton et à la Ville de Genève en fin de semaine dernière que les essais menés par ses bateaux «Belle Époque» début janvier avaient été «concluants». Oui, les capitaines devraient parvenir à manœuvrer sur la rade en présence du nouvel ouvrage qui doit voir le jour à côté du pont du Mont-Blanc.