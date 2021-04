De saison et local – Fruits et légumes, le joli petit marché d’avril Manger de saison et local, c’est faire du bien à son corps tout en épargnant la planète. Mais quels choix a-t-on actuellement? Faut-il privilégier une variété particulière? Conseils de spécialistes… Saskia Galitch

Manger local et de saison, c’est manger mieux, pourrait-on résumer. Les principaux fruits, légumes et herbes aromatiques d’avril: asperge, côte de bette, épinard, laitue et salades, dent-de-lion, choux rouges, blancs et frisés, endive, ortie, carotte, radis, poireau, betterave rouge, ail des ours, persil, rhubarbe, poires et pommes (de garde), kiwi. Getty Images

On l’a dit. On l’a redit. Et on le re-re-re-redit encore: une alimentation équilibrée passe par la consommation quotidienne de fruits et de légumes… si possible de saison et locaux. Pourquoi cette prescription particulière? Non seulement pour d’évidentes raisons écologiques, éthiques et sociales. mais aussi pour des questions purement nutritionnelles, relève Maria Lena Enz, diététicienne chez Team Nutrition et membre de l’Antenne des diététiciens genevois (ADiGe).

Sa consœur Fiona Béguelin approuve. Diététicienne enseignante au Cycle d’orientation de Genève, elle explique: «Pour qu’ils renferment les qualités qu’on attend d’eux, ces aliments doivent être cueillis à point.» Or ce n’est pas le cas des végétaux venus de loin: «Ils sont généralement récoltés en avance et mûrissent pendant le transport, précise-t-elle. A contrario, ceux d’ici sont ramassés à maturité. Comme ils n’ont pas à voyager beaucoup, on peut donc les consommer rapidement, avec un minimum de déperdition des substances nutritives.»