Suisse – Frontières avec tous les pays de l'UE rouvertes le 15 juin Au vu de l’amélioration de la situation, le Conseil fédéral a décidé de lever les restrictions de déplacements pour l’ensemble des membres de l’Union européenne.

La Suisse rouvre ses frontières avec l’UE. KEYSTONE

La Suisse rouvrira ses frontières avec tous les Etats membres de l'Union européenne et le Royaume-Uni le 15 juin. Le Conseil fédéral a pris cette décision vendredi au vu de l'amélioration de la situation épidémiologique liée à la crise du coronavirus.

Retour à la normalité

La décision a été prise après une vidéoconférence informelle des ministres de l’intérieur des États Schengen, à laquelle la Suisse était représentée par le secrétaire d’État aux migrations Mario Gattiker. Nombre de ministres y ont exprimé le souhait d’un retour à la normalité et d’une suppression des contrôles aux frontières intérieures de l’Europe à compter du 15 juin.

Berne avait déjà annoncé la réouverture des frontières avec l'Autriche, l'Allemagne et la France pour cette date en concertation avec les autorités de ces pays. Les restrictions d’entrée avaient d’ores et déjà été assouplies le 16 mai avec les pays germanophones de la Suisse. Jusqu’au 15 juin, l’entrée en Suisse à partir des autres États membres de l’UE et l'AELE n’est possible qu’exceptionnellement.

( ATS/NXP )