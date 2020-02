L'employeur doit-il mettre une douche à disposition des employés venus à vélo?

Je me rends au bureau à vélo. L'employeur doit-il mettre une douche à disposition?

En principe, non. En tous les cas, pas parce que vous vous rendez au travail à vélo. Dans le cadre de son droit à donner des instructions, votre employeur peut au contraire même exiger que vous veniez travailler bien soigné. Il est de votre responsabilité de mettre en œuvre ces instructions.

C'est différent si votre entreprise doit fournir des douches pour des raisons de santé. Votre employeur est alors tenu de prendre toutes les mesures nécessaires et appropriées pour protéger la santé de ses employés. Votre employeur doit donc mettre une douche à disposition si votre travail occasionne de possibles contaminations et salissures, ou si vous êtes exposé à une grande source de chaleur sur le lieu de travail. Si ce n'est pas le cas, votre employeur n'a qu'à fournir «des installations de lavage généralement avec de l'eau froide ou chaude et des produits de nettoyage appropriés».