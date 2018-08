Condamné à mort à 103 ans pour haute trahison

Il y a un siècle, comme de nos jours, mais dans une moindre mesure, «La Tribune de Genève» procède à des reprises d’autres journaux. Le rédacteur d’un article traite un sujet dont l’information première vient d’un autre journal. C’est le cas dans l’édition de ce dimanche 11 août 1918. En page 3, on peut lire, sous le titre «Condamné à mort à 103 ans», l’entrefilet suivant: «Selon La Grazer Tagespost (un journal austro-hongrois), un vieillard de 106 ans vient de mourir dans l’asile d’aliénés de Sibenik, en Croatie. Il était né dans la province des Bouches de Cattaro. Au commencement de la guerre, son fils fut fusillé et le vieux fit alors une déclaration qui fut qualifiée de haute trahison. Il avait alors 103 ans et a été condamné à mort par pendaison, mais il a finalement été gracié et sa peine commuée en quinze ans de travaux forcés. Il devint fou et finit ses jours dans l’asile d’aliénés.» Une rude épreuve pour ce vieillard dont on convient volontiers qu’il ait été rattrapé par la folie.

On apprend dans l’article d’à côté que la diminution des naissances prend de graves proportions en Allemagne – information reprise encore, mais sans citer la source cette fois. «La presse allemande toute entière s’alarme fortement de cet état de choses et manifeste de vives appréhensions pour l’avenir du pays.» Une inquiétude bien légitime quand on pense aux 13 250 000 soldats allemands mobilisés sur le front. Mais d’eux, l’article ne pipe pas mot. Seraient-ils la source du problème?

Autre registre dans la chronique locale de cette édition d’août. On découvre une singulièrement longue suite de nouvelles judiciaires. Elles en disent long sur la justice de l’époque. Petit florilège. «Fernand Ducrocq, 28 ans, déserteur français, a volé de la graisse à la société suisse de surveillance économique. La graisse ayant été rendue, Ducrocq n’en est pas moins condamné à sept mois de prison et six ans d’expulsion.» On ignore la quantité de graisse, mais la peine est sévère.

Pas de sursis non plus pour François Veuillet, qui «a volé du lard aux CFF: un mois de prison, dix ans d’expulsion». Quant à René Daiz, «Genevois de 18 ans qui a dérobé un billet de cinquante francs à Mme Rosa Levet, il écope d’un an d’internement dans une maison de travail».

La suite n’est pas moins cocasse: «Georges Krebs a profité de ce qu’il réparait la caisse enregistreuse de M.Bressler pour y prendre 110 francs. Comme il nie tout, il sera jugé par le jury.» Ou encore: «Louis Chevalier, déserteur français qui a forcé des clapiers et volé des lapins, est condamné par défaut à un an de prison et à douze ans d’expulsion.» Un siècle plus tard, on se demande combien cela ferait en jours-amendes.

