La seule table de roulette encore ouverte en Suisse

Lancée en novembre dernier pour les clients résidant en Suisse, et plus que jamais d’actualité: la première table de roulette suisse où l’on peut parier en ligne. La table de jeu est située à l’intérieur du casino Pfäffikon et gérée par un véritable croupier. Plusieurs caméras et capteurs disposés autour de la table de roulette (également appelée Dual Table) mettent le jeu en scène et vous permettent de suivre en direct sur votre écran la trajectoire de la bille dans le cylindre de roulette.

La transmission en direct est un véritable plus pour les joueurs en ligne. L’excitation se répercute directement du casino jusqu’au salon ou au balcon du client. Sur la bande sonore, on perçoit les bruits de fond du casino en arrière-plan, mais également le croupier qui, grâce à un microphone, peut s’exprimer clairement. Les sensations du casino à la maison!

Que vous utilisiez un smartphone, un ordinateur ou une tablette, l’image affichée à l’écran vous présente toujours le bon angle. Le contrôle du jeu est simple et intuitif; ainsi, vous êtes assuré(e) de ne manquer aucun «Rien ne va plus!» et pouvez facilement placer vos mises, où que vous soyez.

Vous avez des questions?

Les collaboratrices et collaborateurs de notre service clients se tiennent à votre disposition 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Ils se feront un plaisir de répondre à vos questions en allemand, en français, en italien et en anglais via la hotline gratuite au 0800 227 466, par chat ou par e-mail.

Swisscasinos.ch propose divers jeux en direct et un grand choix de machines à sous, dont le célèbre jeu suisse «Super Cherry» ou des classiques tels que «Book of Ra» et «Lucky Lady’s Charm». Les dépôts peuvent être effectués à l’aide des moyens de paiement les plus courants: carte de crédit, PostFinance ou encore Twint.

Facteur de plaisir, de suspense et de divertissement, le jeu doit contribuer au bien-être et à la détente. Nous tenons à ce que vous vous sentiez bien chez Swiss Casinos et que vous puissiez profiter des jeux proposés dans nos casinos en toute sérénité. Nous prenons les problèmes d’addiction au jeu au sérieux. Afin de pouvoir vous aider le mieux possible, nous travaillons en étroite collaboration avec des spécialistes. Nous analysons et améliorons notre méthode de protection des joueurs en permanence. En savoir plus sur spielerschutz.ch.